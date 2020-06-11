Вакарчук снова сложил депутатский мандат

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В четверг, 11 июня, Святослав Вакарчук в очередной раз показал общественности, что иногда лучше просто петь. Второй поход артиста в политику завершился столь же громким пшиком, как и первый.

Для объявления о том, что он больше не хочет быть народным депутатом, фронтмен группы "Океан Ельзи" созвал брифинг журналистов.

В ходе общения с прессой Вакарчук в духе Зеленского говорил много слов ниочем, рассказывая о своих достижениях в виде "лучшей в Раде партии", а также пояснил причины того, что он сдает мандат: выполнение своих задач и информационную боль.

- И вот я считаю, что большей мерой наша задача осуществилась. Наша фракция хоть и не большая, но эффективная... Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз, - отметил пока еще политик. - Аспект номер два - информационный. Вы хорошо знаете, что последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить дезинформацию, грязь, откровенные манипуляции и просто негатив. Скажу честно - на меня это не действует. Это возникло тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль, что я буду баллотироваться в президенты. А больше всего под дых мне достается от моих друзей.

Фактически же нардеп не сумел оправдать ожидания избирателей. Вопреки своим обещаниям не сливаться из политикума и отстаивать интересы людей на протяжении всей каденции Рады, Вакарчук все же сбежал. С теми же высокопарными фразами о том, что он хочет изменений в Украине.

Из каких-либо плюсов второго пришествия вновь отрекшегося можно назвать создание фракции "Голос", в которую включили весьма неплохих и патриотически настроенных людей. Тем не менее, параллельно с тем артист выполнил и вредительскую функцию - помог действующим властям разделить аудиторию оппозиционных избирателей и занять максимально крутые позиции во власти.