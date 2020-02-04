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Рейтинг Зеленского рухнул ниже рояля

04 февраля, 17:40
Рейтинг Зеленского рухнул ниже рояля - фото 1
Рейтинг Зеленского рухнул ниже рояля

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского достиг рекордно низкой отметки.

Назван главный политик года. И вы его отлично знаете

Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".

По состоянию на конец января 2020 г. главе государства доверяет 59%, не доверяют - 32%. Однако на фоне других политиков, лидер Команды Зе показывает довольно неплохие результаты. Так, Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, Юрию Бойку - 25% и 56%, Алексею Гончаруку - 20% и 53%, Юлии Тимошенко - 20% и 73% соответственно.

Настоящим фаворитом антирейтига по прежнему отстается пятый президент Украины Петр Порошенко: ему доверяют 15% при недоверии в 78%.

Отметим, что примерно такие же результаты показали и политсилы, возглавляемые упомянутыми политиками. В случае проведения досрочных выборов в Раду за правящую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 42,2%, за "ОПЗЖ" - 13,5%, "Европейскую солидарность" - 9,5% и "Батькивщину" - 8,1%. Другие партии бы успеха у избирателя не имели бы: все они набрали меньше 4% поддержки.

Напомним, рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет.

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