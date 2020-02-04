Рейтинг Зеленского рухнул ниже рояля

17:40 04 февраля,

Рейтинг Зеленского рухнул ниже рояля

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского достиг рекордно низкой отметки.

Об этом свидетельствуют данные соцгруппы "Рейтинг".

По состоянию на конец января 2020 г. главе государства доверяет 59%, не доверяют - 32%. Однако на фоне других политиков, лидер Команды Зе показывает довольно неплохие результаты. Так, Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, Юрию Бойку - 25% и 56%, Алексею Гончаруку - 20% и 53%, Юлии Тимошенко - 20% и 73% соответственно.

Настоящим фаворитом антирейтига по прежнему отстается пятый президент Украины Петр Порошенко: ему доверяют 15% при недоверии в 78%.

Отметим, что примерно такие же результаты показали и политсилы, возглавляемые упомянутыми политиками. В случае проведения досрочных выборов в Раду за правящую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 42,2%, за "ОПЗЖ" - 13,5%, "Европейскую солидарность" - 9,5% и "Батькивщину" - 8,1%. Другие партии бы успеха у избирателя не имели бы: все они набрали меньше 4% поддержки.

Напомним, рейтинг Путина рухнул на дно. Больше всего за 18 лет.