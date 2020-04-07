В Украине заболевшие коронавирусом массово заражают медиков

В МОЗ винят самих медиков

Отсутствие у врачей, среднего и младшего медицинского персонала средств индивидуальной защиты для работы с инфекционными пациентами бьет по системе здравоохранения не слабее, чем наплыв больных.

Если исходить из официально озвученной минздравом статистики, можно констатировать, что чуть более 10% зараженных - медики, которые подцепили заболевание на работе.

А с учетом отсутствия во многих больницах защитных костюмов, респираторов, очков и перчаток в нормальном количестве, не сложно догадаться, почему врачи могут массово страдать от коронавируса. Печален и тот факт, что он являются переносчиками заболевания.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в данный момент у 172 медицинских работников установлен диагноз "коронавирусная инфекция".

Сам замминистра здравоохранения пояснил такой показатель тем, что медики больше всего контактируют с больными. Правда, таких больших цифр заболевших среди врачей и медперсонала не было ни в одной стране, где количество зараженных в десятки раз превышает официальные украинские данные.

Более того, Ляшко винит в произошедшем еще и самих медиков, которые якобы "встрачают больных, не думая о коронавирусной болезни":

- У меня большая просьба, принимать пациентов как потенциально зараженных COVID-19, - подчеркнул Ляшко. - Когда семейные врачи и бригады "скорой помощи", и врачи инфекционных отделений встречают больных с симптомами ОРВИ они не думают о коронавирусной болезни и не предпринимают соответствующих мер.

Напомним, в Украине же цифра по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.