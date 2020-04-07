Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно

Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно

Во вторник, 7 апреля, у одной из столичных церквей собралась масса киевлян. Полиция пока никак не отреагировала на инцидент.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на dtp. kiev.ua.

"Пишет наш читатель "Церковь на Стеценка.. Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками.. Что у людей в голове не известно, а потом будет, спасите помогите, заболел, а Бог не помог", - говорится в сообщении.

Многие комментаторы очень негативно негативно восприняли подобное поведение верующих.

Напомним, что с 6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина. Однако понравилось это не всем. Так, намедни киевлянин переплыл Днепр, чтобы незаконно попасть в легендарную качалку в Гидропарке. Но ему помешала толпа полицейских. В связи с этим возникает закономерный вопрос: Чем занимаются правоохранители сейчас?