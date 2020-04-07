Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно

11:10
Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно - фото 1
Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно

Во вторник, 7 апреля, у одной из столичных церквей собралась масса киевлян. Полиция пока никак не отреагировала на инцидент.

В Киево-Печерской Лавре 4 человека подхватили COVID-19

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на dtp. kiev.ua.

"Пишет наш читатель "Церковь на Стеценка.. Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками.. Что у людей в голове не известно, а потом будет, спасите помогите, заболел, а Бог не помог", - говорится в сообщении.

Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно - фото 198328

Многие комментаторы очень негативно негативно восприняли подобное поведение верующих.

Масса киевлян пошла в церковь, несмотря на карантин: Полиции не видно - фото 198327

 

Напомним, что с 6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина. Однако понравилось это не всем. Так, намедни киевлянин переплыл Днепр, чтобы незаконно попасть в легендарную качалку в Гидропарке. Но ему помешала толпа полицейских. В связи с этим возникает закономерный вопрос: Чем занимаются правоохранители сейчас?

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Пандемия коронавируса Карантин в Украине Киев УПЦ МП
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
COVID-19 нанес удар по ВСУ, есть первая жертва - фото 1
COVID-19 нанес удар по ВСУ, есть первая жертва
14:40
Нардепы заспамили "антиколомойский закон" 16335 справками - ФОТО - фото 1
Нардепы заспамили "антиколомойский закон" 16335 правками - ФОТО
12:40
СOVID-19 в Украине: Число зараженных приближается к 1,5 тыс. - фото 1
СOVID-19 в Украине: Число зараженных приближается к 1,5 тыс
09:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00