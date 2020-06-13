В Украине усилят контроль за карантином: Что изменится?

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных норм, направленных на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам замглавы МОЗУ, соответствующее решение приняла Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм", - заявил Виктор Ляшко.

Как уточнил чиновник, особое внимание будет уделяться соблюдению правил карантина при пассажирских перевозках.

"Отдельно также рассмотрели вопрос относительно изменения графика работы государственных учреждений, чтобы свести в час пик до минимума и уменьшить нагрузку на городской и междугородний транспорт, чтобы уменьшить возможное скопление людей", - добавил замглавы МОЗУ.

Напомним, что...

По состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано 753 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество зараженных перевалило за 30 тысяч человек. Сопоставляя эти данные со статистикой за период "жесткого" карантина (март-май), можно сделать выводы об увеличении темпов распространения COVID-19.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране, Кабмин ввел некоторые ограничения на проведение публичных мероприятий.