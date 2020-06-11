Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина

Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина

Гоcстат отказался от публикации данных о смертности в Украине во время карантина.

Об этом сообщает Опендатабот.

Вначале года Опенадатабот обратился в Гоcстат с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Согласно опубликованной информации, до карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них - 500 человек от ОРВИ и пневмонии.

В мае Опендатабот вновь обратился к Гоcстату за получением аналогичной информации, только за время карантина и получил отказ.

"Официальные данные, обнародованные МОЗ по состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертей от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года", - подчеркнули в Опендатабот.

Отметим, что…

По данным Минздрава, на сегодняшний день (11 июня – прим. ред.) в нашей стране зафиксирован настоящий рекорд по количеству лиц, зараженных COVID-19: за последние сутки было выявлено 689 новых случаев заболеваний коронавирусом, 21 человек умер, среди них один медик.

Такого количества заболеваний в Украине не было даже на пике эпидемии в апреле. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.