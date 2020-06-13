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СOVID-19 превзошел все рекорды в Украине: МОЗ озвучил неутешительные данные

10:42
СOVID-19 превзошел все рекорды в Украине: МОЗ озвучил неутешительные данные - фото 1
СOVID-19 превзошел все рекорды в Украине: МОЗ озвучил неутешительные данные

В субботу, 13 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Госcтат отказался открыть данные о смертности в Украине во время карантина

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"13 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 753 новых случая. Всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

СOVID-19 превзошел все рекорды в Украине: МОЗ озвучил неутешительные данные - фото 201379

Отметим, что в последние несколько дней в нашей стране фиксируется больше заболеваний коронавирусом, чем во время т. н. "жесткого" карантина (март-май). И этому есть вполне обоснованное объяснение.

Почему увеличилось количество больных COVID-19 в Украине?

По словам Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, резкое увеличение зараженных коронавирусом стало устранение очередь из тестов на COVID-19.

Кроме того свою роль сыграло ослабление карантина вначале июня, в частности из-за несоблюдения санитарных норм и массовых скоплений людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, правительство страны планирует ужесточить карантинные меры, направленные на борьбу с COVID-19.

 
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