В Украине снова разрешат концерты: Степанов назвал дату

В Украине снова разрешат концерт: Степанов назвал дату / УНИАН

В ближайшее время в Украине снова могут разрешить проведение массовых мероприятий.

Об этом заявил глава МОЗУ Максим Степанов.

Отвечая на вопрос, когда в Украине снова станет возможно проведение концертов, глава Минздрава заявил следующее:

"13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня - как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях ", - рассказал глава Минздрава.

Что было ранее?

В марте 2020 г. после введения карантина в Украине были запрещены все спортивные соревнования, ярмарки и концерты; многие из них были перенесены на неопределенный срок. Со временем, часть из эти запретов была снята, но лишь при соблюдении определенных правил. Кроме того правительство возобновило работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Также в ближайшее время планируется запустить работу украинской железной дороги и восстановить авиасообщение Украины с другими странами.