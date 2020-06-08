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В Украине рынки заработали по-новому: Что изменилось?

20:22
В Украине рынки заработали по-новому: Что изменилось? - фото 1
В Украине рынки заработали по-новому: Что изменилось?

В понедельник, 8 июня, отечественный Минздрав смягчил правила работы рынков в Украине.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По словам замглавы МОЗУ, украинские рынки могут работать лишь при соблюдении следующих правил:

  • Допуск работников на рынок разрешен лишь после термоскрининга;
  • На входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • Допуск на рынок только в защитной маске;
  • Проведение дезинфекции поверхностей;
  • Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

В то же время Виктор Ляшко подчеркнул, что смягчение карантинных норм при работе рынков не означает их отмены.

"Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Если вы видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - отметил замглавы МОЗУ.

Что было ранее?

30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине. 14 апреля Кабмин снова запретил деятельность продрынков.

29 марта правительство отменило предыдущее постановление.

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Новости Украина Карантин в Украине Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Виктор Ляшко
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