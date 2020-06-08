В Украине рынки заработали по-новому: Что изменилось?

В Украине рынки заработали по-новому: Что изменилось?

В понедельник, 8 июня, отечественный Минздрав смягчил правила работы рынков в Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По словам замглавы МОЗУ, украинские рынки могут работать лишь при соблюдении следующих правил:

Допуск работников на рынок разрешен лишь после термоскрининга;

На входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками ;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

Допуск на рынок только в защитной маске ;

Проведение дезинфекции поверхностей;

Информация о профилактике COVID -19 должна быть размещена на видных местах.

В то же время Виктор Ляшко подчеркнул, что смягчение карантинных норм при работе рынков не означает их отмены.

"Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Если вы видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - отметил замглавы МОЗУ.

Что было ранее?

30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине. 14 апреля Кабмин снова запретил деятельность продрынков.

29 марта правительство отменило предыдущее постановление.