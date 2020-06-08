В Украине рынки заработали по-новому: Что изменилось?
В понедельник, 8 июня, отечественный Минздрав смягчил правила работы рынков в Украине.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
По словам замглавы МОЗУ, украинские рынки могут работать лишь при соблюдении следующих правил:
- Допуск работников на рынок разрешен лишь после термоскрининга;
- На входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- Допуск на рынок только в защитной маске;
- Проведение дезинфекции поверхностей;
- Информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
В то же время Виктор Ляшко подчеркнул, что смягчение карантинных норм при работе рынков не означает их отмены.
"Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Если вы видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - отметил замглавы МОЗУ.
Что было ранее?
30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине. 14 апреля Кабмин снова запретил деятельность продрынков.
29 марта правительство отменило предыдущее постановление.