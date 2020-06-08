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COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительную статистику

12:00
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительную статистику - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительную статистику

В понедельник, 8 июня, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"8 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 27 462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 797 летальных, 12 195 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 463 новых случая. Всего проведено 431 085 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительную статистику - фото 201143

Как уточняет источник, за прошедшие сутки больше всего случаев заражения COVID-19 выявлено в Киеве (72), Закарпатской (64) и Черновицкой областях (59).

COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительную статистику - фото 201142

Напомним, что…

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступили в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

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Без табу
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