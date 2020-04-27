В Украине снова заработают рынки: Но не все

В Украине снова заработают рынки: Но не все

В среду, 29 апреля, Кабмин рассмотрит вопрос об открытии некоторых продуктовых рынков в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будет строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период", - отметил глава Кабмина.

Как уточнил Денис Шмыгаль, данный вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в эту среду, 29 апреля.

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.

14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.