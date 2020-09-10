В Украине от COVID-19 умерло больше 3 тысяч человек

В Украине от COVID-19 умерло больше 3 тысяч человек

За все время пандемии коронавируса от COVID-19 умерло больше 3 тысяч украинцев.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"В Украине зафиксировано 2582 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. 10 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3023 летальные, 65877 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2582 новых случая. всего проведено 1778483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1174 пациента", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: уже 21 августа в нашей стране количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.