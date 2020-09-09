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Черновцы пригрозили засудить Кабмин из-за карантина

14:25
Черновцы пригрозили засудить Кабмин из-за карантина - фото 1
Черновцы пригрозили засудить Кабмин из-за карантина

Мэр Черновцов Василий Продан пригрозил засудить Кабмин за отнесение города в т.н красную зону карантина.

Карантин в Украине могут продлить после 31 октября – Шмыгаль
https://beztabu.net/novosti_t4952
Карантин в Украине могут продлить после 31 октября – Шмыгаль

Об этом сообщает АСС.

"Обязательно на сессии Черновицкого городского совета, который, я думаю, состоится в пятницу, будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас собираю согласительный совет", - заявил градоначальник.

Также Продан добавил, что Черновцы собираются присоединиться к протесту Ивано-Франковска и Тернополя. В частности, не исключено, что город попытается оспорить в суде карантинное деление Кабмина.

Напомним, что…

По состоянию на 9 сентября в Украине выявлено 143 030 случаев COVID-19, из них 2979 летальных. Лидерами по количеству заболевших являются Львовская (16 269 случаев) и Черновицкая ( 11 581) области.

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Карантин в Украине Черновцы суд Кабмин Новости Украина
АСС
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