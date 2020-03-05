В Украине из-за коронавируса запретят все массовые мероприятия

Ляшко заявил о скорой отмене всех массовых мероприятий

В четверг, 5 марта, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объявил о существовании необходимости ограничить скопления людей для недопущения распространения штамма COVID-19. В связи с этим чиновники пойдут на беспрецедентные меры.

Выступая в зоне обсервации в Новых Санжарах, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал отмену всех массовых мероприятий.

- В ближайшее время мы, к сожалению будем вынуждены вводить ограничивающие противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивные мероприятий, закрывать временно школы на противоэпидемиологические мероприятия, - подчеркнул чиновник.

Таким образом сдерживать болезнь эксперты собираются около двух месяцев.

В то же время в Черновицкой области сегодня объявили о закрытии детских садиков, школ и ВУЗов по всему региону. Отпускать детей и студентов собираются уже в ближайшие часы.

- Мы получили рекомендации от Минздрава и срочно собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области, - заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин.

Общее число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня превысило 93 тысячи человек. Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, 2871 из них - на территории материкового Китая.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.



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