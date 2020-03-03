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В УЕФА сделали заявление о судьбе Евро-2020 при эпидемии коронавируса

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Из-за вируса COVID-19 отменять Евро-2020 не планируют - фото 1
Из-за вируса COVID-19 отменять Евро-2020 не планируют

Руководство футбольных федераций стран Европы не намерено переносить чемпионат из-за бушующей во многих странах болезни. К такому выводу пришли в понедельник, 2 Марта, члены исполнительного комитета УЕФА.

Как утверждает руководитель ведомства Александр Чеферин, в данный момент даже вопрос о проведении ЧЕ не стоит на повестке дня организации.

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- У нас нет никаких сомнений в успешном проведении Евро-2020, - подчеркнул президент УЕФА. - Мы следим за распространением вируса COVID-19, но пока не планируем отменять соревнования.

Как известно, о возможном переносе Евро и Олимпиады заговорили после того, как в Италии из-за вспышки заражений отложили несколько матчей чемпионата.

Впрочем, если ситуация с распространением болезни не изменится, даже при проведении ЧЕ-2020, у многих болельщиков могут возникнуть проблемы при переезде из одной страны в другую, не говоря уже о возможности более жесткой вспышки заражения из-за массового скопления людей.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил больше 90 тысяч человек.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

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