Коронавирус из Китая: в Севастополе ватница сбежала из карантина

В Крыму и в России ищут сбежавшую из карантина фанатку Путина

"Суд" в оккупированном Крыму постановил объявить в розыск женщину, которая должна находиться в изоляции и под наблюдением врачей две недели из-за подозрения на заражение штаммом COVID-19. Ватоголовая любительница Путина перед бегством намеревалась направиться в Ростовскую область.

Как утверждают российские террористы, подтвержденного диагноза у женщины не было, поскольку протестировать ее на наличие вируса в организме в Крыму никто не мог по причине отсутствия там медицины как таковой.

Впрочем, удерживать потенциально опасную для общества в неволе "власти" собирались. Только вот удержать в карантине не смогли. Не получая лечения и не дожидаясь результатов "исследований" не так давно вернувшаяся из Китая пациентка укатила в закат и теперь может заражать русских на материковой части России.

В то же время по официальным данным количество больных коронавирусом в мире составляет 85 тысяч 182 человека. Большинство пациентов с диагнозом находится в Китае - 79 251. На втором месте с этом "рейтинге" - Италия, где COVID-19 может распространиться до небывалой эпидемии. Из-за опасности заражения в карантин попал голливудский актер Том Круз и члены съемочной команды фильма "Миссия невыполнима". Актеры и причастные к созданию ленты находятся в Венеции.

Как известно чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.