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В Сумах отлупили "слугу народа". Прямо у дома – ФОТО

08:51
В Суммах отлупили слугу народа. Прямо у дома – ФОТО - фото 1
В Суммах отлупили слугу народа. Прямо у дома – ФОТО

В воскресенье, 15 декабря, в Сумах неизвестные напали на "слугу народа" Михаила Ананченко.

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Об этом нардеп написал в Facebook.

"На меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии", - заявил политик и подчеркнул, что правящая политсила всегда готова к диалогу.

В Сумах отлупили 'слугу народа'. Прямо у дома – ФОТО - фото 192852

"С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова выслушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов", - подытожил Ананченко.

Отметим, что прокуратура прислушалась к призыву нардепа и открыла дело.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно-розыскных мероприятий", - заявила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

В Сумах отлупили 'слугу народа'. Прямо у дома – ФОТО - фото 192857

Напомним, 11 декабря экс-нардепы партии "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко устроили массовую драку со слугой народа Андреем Богданцем. Представитель Зе команды пытался отбиваться ногами, но к Леонову и Мирошниченко подключился их коллега Алексей Кайда. В итоге драчунов из ВО оттащили от жертвы.

Позже Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство, а позже и задержали одного из нападавших.

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Партия Слуга народа Сумы Новости Украина
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