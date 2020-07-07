В столичной многоэтакже произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали

В столичной многоэтакже произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали

Во вторник, 7 июля, в столичной многоэтажке произошла утечка газа с последующим возгоранием. Спасатели ГСЧС провели срочную эвакуацию жителей дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в 10:53 в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы.



К месту вызова немедленно были направлены спасатели ГСЧС. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже дома, однако к моменту прибытия специалистов признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, работники ГСЧС сразу же приступили к эвакуации людей.

В общей сложности с верхних этажей были эвакуированы 8 человек – среди них собственник квартиры, где возник пожар. К счастью, мужчина отделался лишь незначительными ожогами правой руки.

На месте ЧП работали 3 единицы спасательной техники и 12 сотрудников ГСЧС.

Напомним, что…

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы. 23 июня спасатели ГСЧС завершили спасательно-поисковые работы на месте ЧП.