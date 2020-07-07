Энни Морриконе Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В столичной многоэтакже произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали

Вчера, 15:40
В столичной многоэтакже произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали - фото 1
В столичной многоэтакже произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали

Во вторник, 7 июля, в столичной многоэтажке произошла утечка газа с последующим возгоранием. Спасатели ГСЧС провели срочную эвакуацию жителей дома.

В Мукачево жахнули из гранатомета по базе отдыха – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в 10:53 в одной из квартир на ул. Радужная, 69, что в Днепровском районе столицы.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели ГСЧС. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже дома, однако к моменту прибытия специалистов признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, работники ГСЧС сразу же приступили к эвакуации людей.

В столичной многоэтакже произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали - фото 202404

В общей сложности с верхних этажей были эвакуированы 8 человек – среди них собственник квартиры, где возник пожар. К счастью, мужчина отделался лишь незначительными ожогами правой руки.

На месте ЧП работали 3 единицы спасательной техники и 12 сотрудников ГСЧС.

Напомним, что…

21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. В результате ЧП погибли 5 человек, еще 5 получили травмы. 23 июня спасатели ГСЧС завершили спасательно-поисковые работы на месте ЧП.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев газ ГСЧС пожар Новости События
Без табу
Другое на тему
СБУ задержала агента ГРУ, связанного с виновниками гибели MH17 - фото 1
СБУ задержала агента ГРУ, связанного с виновниками гибели MH17
Вчера, 22:35
Пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ФОТО - фото 1
Пожары на Луганщине уничтожили десятки домов, несколько человек погибло – ВИДЕО
Вчера, 20:20
Зеленский пожаловался в НАПК на самого себя - фото 1
Зеленский пожаловался в НАПК на самого себя
Вчера, 19:42
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30