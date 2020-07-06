В Мукачево жахнули из гранатомета по базе отдыха – ФОТО, ВИДЕО

В Мукачево из гранатомета влупили по базе отдыха – ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 6 июля, в Мукачево Закарпатской области комплекс отдыха обстреляли из гранатомета.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

"Около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Мукачево из РПГ расстреляли здание развлекательного комплекса. Известно, что взрывом были повреждены здание и беседка на территории комплекса. Пострадавших среди сотрудников нет", - заявила спикер НПУ Закарпатской области Ганна Дан.

Как уточняет источник, этой ночью СОГ полиции осуществила обзор на месте ЧП. На данный момент оперативники прочесывают лес и территорию вокруг комплекса в поисках правонарушителя.

По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 2 ст 194 УКУ "Умышленное повреждение имущества путем взрыва").

Напомним, в Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступника – ФОТО.