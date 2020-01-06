В Словакии 5 украинцев пострадали в ДТП - ФОТО

В Словакии 5 украинцев пострадали в ДТП - ФОТО

В словацких Татрах 20 транспортных попали в ДТП. Среди пострадавших 5 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным источника, инцидент приключился у города Попрад. Из-за сложных погодных условий в ДТП попали попали 18 легковых автомобилей, 1 автобус и 1 грузовик. На момент аварии в транспортных средствах находился 41 человек, 5 из них украинцы, направлявшиеся из Праги (Чехия) во Львовскую область.

По предварительной информации, два гражданина Украины были госпитализированы.

Напомним, в Киевской области локомотив снес авто 35-летней жительницы Фастова. В следствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 291 УКУ ( "Нарушение действующих правил вождения транспорта"). В случае доказательства вины, виновнику аварии грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.