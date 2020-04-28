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В Севастополе зафиксировали крупный очаг коронавируса

Вчера, 22:30
В Севастополе зафиксировали крупный очаг коронавируса - фото 1
В Севастополе зафиксировали крупный очаг коронавируса

В оккупированном Севастополе зафиксировали крупный очаг коронавируса.

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Об этом заявил и.о. "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня (28 апреля – прим. ред.) перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных - это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление (болезни – прим. ред.) легкое, бессимптомное, впрочем, все строители госпитализированы. Очаг обсервирован, все под контролем, все под контролем", - рассказал представитель оккупационной администрации.

Отметим, что российские оккупанты усиленно скрывают настоящую статистику по COVID-19 в Крыму, поэтому сколько больных на данный момент проживает на территории полуострова сказать достаточно проблематично.

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.

2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.

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