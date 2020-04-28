В Севастополе зафиксировали крупный очаг коронавируса
В оккупированном Севастополе зафиксировали крупный очаг коронавируса.
Об этом заявил и.о. "губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня (28 апреля – прим. ред.) перед совещанием поступила информация: на одной из наших строительных площадок подтвердилось, что появился небольшой очаг. 36 человек инфицированных - это практически столько же, сколько за все два месяца в предыдущий период. Проявление (болезни – прим. ред.) легкое, бессимптомное, впрочем, все строители госпитализированы. Очаг обсервирован, все под контролем, все под контролем", - рассказал представитель оккупационной администрации.
Отметим, что российские оккупанты усиленно скрывают настоящую статистику по COVID-19 в Крыму, поэтому сколько больных на данный момент проживает на территории полуострова сказать достаточно проблематично.
Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.
2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.