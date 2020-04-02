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Оккупанты Крыма ввели карантин: Что известно?

Вчера, 21:40
Оккупанты Крыма ввели карантин: Что известно? - фото 1
Оккупанты Крыма ввели карантин: Что известно?

В четверг, 2 апреля, оккупанты Крыма ввели карантин для противодействия пандемии коронавируса.

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Об этом заявил главарь оккупационной "администрации" Сергей Аксенов.

"Чтобы купировать ситуацию, принято мной решение: с 00:00 по московскому времени (2 апреля – прим. ред.) будет введение карантина, на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта, зеркалим самые жесткие меры регионов с точки зрения досмотра поездов, авиатранспорта", - сказал оккупант.

О конечной дате карантина Сергей Аксенов ничего не сообщил, добавив лишь что все зависит от эпидемиологической ситуации на полуострове. Предположительно ограничительные меры в Крыму продлятся до 30 апреля.

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц. Подробности читайте по ссылке.

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