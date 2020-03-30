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Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19

13:30
Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19 - фото 1
Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19

Украина попросит международные организации отправить гуманитарную помощь на неподконтрольные территории Донбасса.

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Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача — обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В частности, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории", - заявил политик.

Отметим, что на данный момент у МОЗ отсутствует статистика о количестве зараженных коронавирусом в ОРДЛО. Предположительно, в "ЛДНР" масштабы эпидемии могут иметь не меньший размах, чем на подконтрольной Украине территории, или в соседней России.

Возможность подсчета больных на Донбассе усложняет еще тот факт, что в местных больницах попросту нет тестов для определения COVID-19.

Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.

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