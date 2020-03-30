Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19

Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19

Украина попросит международные организации отправить гуманитарную помощь на неподконтрольные территории Донбасса.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача — обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В частности, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории", - заявил политик.

Отметим, что на данный момент у МОЗ отсутствует статистика о количестве зараженных коронавирусом в ОРДЛО. Предположительно, в "ЛДНР" масштабы эпидемии могут иметь не меньший размах, чем на подконтрольной Украине территории, или в соседней России.

Возможность подсчета больных на Донбассе усложняет еще тот факт, что в местных больницах попросту нет тестов для определения COVID-19.

Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.