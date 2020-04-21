В РФ заблокировали украинский сайт: Из-за данных по COVID-19 в Крыму

В РФ заблокировали украинский сайт: Из-за данных по COVID-19 в Крыму

Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства из-за публикации данных о COVID-19 на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

В реестр запрещенных сайтов был внесен материал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Поскольку в реестр страницу внесли по протоколу https, доступ блокируется ко всему ресурсу украинского ведомства.

Как уточняют в Роскомнадзоре, это первый случай блокировки в РФ иностранного госресурса.

О чем говорится в материале?

В материале украинского министерства поданы данные о сокрытии российскими оккупантами данных о заболеваемости коронавирусом в ОРДЛО и аннексированном Крыму.

В частности, там указывается следующее:

"Оккупационная администрация уклоняется от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения, концентрируя внимание и ресурсы на медицинском обеспечении воинских подразделений. Это является нарушением норм международного гуманитарного права".

Подробнее об эпидемиологической ситуации в оккупированных регионах вы можете ознакомиться в нашем материале.