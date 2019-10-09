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В Ровно застрелился полицейский. Раскрыты детали

23:00
В Ровно застрелился полицейский. Раскрыты детали - фото 1
В Ровно застрелился полицейский. Раскрыты детали

В среду, 9 октября, в Ровно во время несения службы застрелился работник Национальной полиции Украины.

В Одессе солдат прострелил себе голову и умер

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным источника, инцидент произошел около 3:40. 34- летний правоохранитель застрелился из табельного оружия прямо во время несения службы. По версии следствия, мужчина не пережил финансовых затруднений.

Полицейский проработал в структуре МВД 13 лет. У него осталась жена и два малолетних ребенка.

По факту ЧП полиция начала расследование (ч. 1 ст. 115 ККУ "Умышленное убийство").

Напомним, что ранее аналогичный случай проищошел в Днепре: 41-летний сотрудник полиции выстрелил себе в голову из табельного оружия. Перед нажатием на спусковой крючок написал предсмертную записку и отправил SMS своей знакомой.

 Также БЕЗ ТАБУ писали: нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

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