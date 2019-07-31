В Одессе солдат прострелил себе голову и умер

Солдат прострелил себе голову и умер

На днях в Одессе военнослужащий Нацгвардии прострелил себе голову. Он попытался мгновенно покончить с собой, но остался жив и его реанимировали. Однако старания врачей оказались тщетными. 31 июля юноша скончался.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу "НГ".

"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", - заявил пресс-офицер Владимир Белов.

На данный момент продолжается служебное расследование.

Напомним, что ЧП приключилось в Киевском суде Одессы. Имя пострадавшего неизвестно. Сообщается лишь, что 20-летний солдат является уроженцем Тернополя и служит в 34-м отдельном конвойном батальоне Нацгвардии Украины.

Примечательно, что в день инцидента солдата обследовал психолог, который никаких "отклонений не заметил". Кроме того начальство пострадавшего не преминуло подчеркнуть, что старшие по званию на него давления не оказывали.

Также Без Табу писал, что ветеран АТО получил комнату с трупом. Видео по ссылке.