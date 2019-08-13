В аэропорту Днепра полицейский пустил себе пулю в висок

Полицейский выстрелил себе в висок в комнате отдыха в аэропорту

Во сторник, 13 августа, 41-летний сотрудник полиции, выстрелил себе в голову из табельного оружия. Покончил с собой подчиненный Авакова прямо в комнате отдыха правоохранителей.

Сегодня в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области заявили о том, что сотрудник правоохранительных органов покончил с собой.

По данным ведомства, полицейский попросту закрылся в комнате отдыха и застрелился.

При этом погибший перед нажатием на спусковой крючок написал предсмертную записку и отправил SMS своей знакомой.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Никаких подробностей случившегося копы не сообщают, как и не говорят о мотивах поступка своего коллеги.

На работу аэропорта ЧП никак не повлияло.