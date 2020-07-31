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В России заговорили об официальных поставках оружия на Донбасс

14:00
Русские намерены продолжать войну - фото 1
Русские намерены продолжать войну

Российские террористы, которым с каждым раундом переговоров выбивают от официального Киева все больше ущемлений национальных интересов Украины, заявили о возможных перебросках вооружения для оккупационных войск.

И без того перебрасывающие на украинскую территорию оружие и оккупационные воска русские пытаются добиться отказа США от военной помощи Украине.

Разрешили стрелять без приказа: в минобороны изменили правила перемирия

Главарь комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил о том, что в Кремле рассматривают варианты официальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР":

- Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине открывает нам двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы тоже можем поставлять оружие в эти "республики" официально.

Фактически речи оккупантов прямо говорят о том, что заканчивать войну на Донбассе они никак не собираются. При этом заявки Банковой в целом и нового главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука в частности о "поиске компромиссов" еще больше усугубляют положение, поскольку выполнение требований террористов в обмен на отказ от укрепление позиций и применение различных способов защиты типа беспилотников или разведки местности способствуют ухудшению ситуации как на фронте, так и за столом переговоров.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому. Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников".

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