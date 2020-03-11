В Раде назвали поездку пособников оккупантов из ОПЗЖ в Госдуму "частным визитом"

Террористы из ОПЗЖ безнаказанно тусят в Москве

В среду, 11 марта, в аппарате парламента решили отреагировать на покатушки представителей пророссийской пятой колонны в нелегитимную Госдуму России. При этом никакого осуждения действий своих коллег чиновники не высказали.

Вместо того, чтобы призвать СБУ и другие правоохранительные органы заняться расследованием деятельности Медведчука, Рабиновича и им подобных носителей "русского мира", в Раде поспешили отмежеваться от нардепов от ОПЗЖ.

Основной посыл месседжа аппарата ВР заключался в том, что визит "делегации" не является командировкой.

- В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации относительно проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и президентом Российской Федерации 10 марта 2020 года, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "ОПЗЖ". Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось.

Кроме того, как подчеркнули в парламенте, все отправившиеся в Москву пособники оккупантов не оформляли командировок.

Фактически таким заявлением госслужащие из аппарата ВР лишь снимают с себя ответственность за возможные последствия от покатушек адептов Путина в Госдуму, хотя параллельно с этим должны бы еще и стараться усилить давление на ОПЗЖ как на антиукраинскую партию.

Напомним, весной 2019 г. Кабмин ввел запрет на нерегулярные перелеты в Россию. Несмотря на это, Виктор Медведчук и его соратники продолжили регулярно посещать Москву. Формальными поводами для подобных визитов являются "вопросы газа, обмена пленными" и достижение т.н. "мира на Донбассе".

После победы Владимира Зеленского, новая администрация президента установила прямой контакт с Кремлем, отказавшись таким образом от всякого посредничества олигарха.

Однако, желая поддержать позиции ОПЗЖ в Украине, Москва продолжила организовывать публичные мероприятия с Виктором Медведчуком.