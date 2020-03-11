Украинские нардепы посетили Госдуму РФ: Впервые за 6 лет

Украинские нардепы посетили Госдуму РФ: Впервые за 6 лет

Нардепы от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович посетили Госдуму РФ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

Глава Госдумы Вячеслав Володин лично поприветствовал дорогих гостей.

"Поприветствуем, коллеги, это первая (с 2014 года – прим.) делегация", - заявил политик и рассказал о "сотрудничестве сторон".

"Идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира. Украина, Россия, Германия, Франция". В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное, чтобы мир пришел на украинскую землю, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "Нормандской четверки" и чтобы были выполнены Минские соглашения", - заявил Володин.

Нардепы ОПЗЖ с депутатами Госдумы, 10 марта 2020 г.

Напомним, весной 2019 г. Кабмин ввел запрет на нерегулярные перелеты в Россию. Несмотря на это, Виктор Медведчук и его соратники продолжили регулярно посещать Москву. Формальными поводами для подобных визитов являются "вопросы газа, обмена пленными" и достижение т.н. "мира на Донбассе".

После победы Владимира Зеленского, новая администрация президента установила прямой контакт с Кремлем, отказавшись таким образом от всякого посредничества олигарха.

Однако желая поддержать позиции ОПЗЖ в Украине, Москва продолжила организовывать публичные мероприятия с Виктором Медведчуком.