Украина объявила подозрение Славомиру Новаку

Украина объявила подозрение Славомиру Новаку

Украинские правоохранители вручили подозрение экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро", - говорится в сообщении.

Как уточнили следователи, расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что аналогичное следствие также ведет Центральное бюро антикоррупционное Польши, в ноябре 2019 создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшаву.

Напомним, что…

20 июля 2020 г. польские правоохранители задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака. Чиновника подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.