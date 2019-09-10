В ПАСЕ потребовали Цемаха. Раскрыты детали

В ПАСЕ потребовали Цемаха. Раскрыты детали

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала у России доступ для допроса боевика "ДНР" Владимира Цемаха, являющегося важным свидетелем по делу МН17.

Об этом сообщает "Украинформ".

Как передает источник, члены ПАСЕ полагают, что террорист должен сотрудничать с европейским следствием. Вот что заявила по этому поводу глава комитета ПАСЕ по по правосудию и правам человека Турхильдур Сунны Эварсдоттир:

“Тот факт, что Украина разрешила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью”.

Отметим, что ранее Владимира Цемаха передали России в рамках обмена "35 на 35". Нидерландское следствие весьма негативно восприняло этот шаг, однако украинские власти поспешили оправдаться, заявив, что перед обменом преступник был тщательно допрошен, а материалы по нему уже подшиты к делу.

В любом случае, европейцам придется уже самим решать проблему с боевиком. И они вполне имеют право обратиться к РФ: ее же вернули в ПАСЕ. Как знать, может она совершит акт доброй воли и допустит к допросу европейских следователей? Спойлер: никак нет.

Напомним, пленные вернулись на Родину: РЕАКЦИЯ ЗАПАДА.