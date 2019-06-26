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РФ вернулась в ПАСЕ. Уже окончательно

19:34
РФ вернулась в ПАСЕ. Украина покинула заседание - фото 1
РФ вернулась в ПАСЕ. Украина покинула заседание

В среду, 26 июня, Россия вернулась в ПАСЕ. Ей вернули все полномочия.

Россия вернулась в ПАСЕ: сеть разорвало от гнева – ФОТО

Восстановление агрессора поддержали 116 депутатов, против высказались 52, воздержались - 15.

В принятом тексте резолюции сказано, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков, уплатить взносы Совету Европы, сотрудничать со следствием по делу сбитого Боинга (???) и не преследовать ЛГБТ. Отметим, что ряд поправок Украины, Великобритании, Латвии и пр. стран были отвергнуты.

В знак протеста Представители 7 государств-членов покинули заседание организации.

"Безусловное восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - сказано в заявлении противников РФ.

Напомним, 25 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за резолюцию, которая отменяет существующий механизм санкций. Что это значит?

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