Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ
Боевик Владимир Цемах, замешанный в гибели MH17, отправится в "ЛДНР".
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на прокурора Олега Пересаду.
"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники" , - заявил юрист.
Что касается выдачи Цемаха России, Пересада ничего сообщить не смог, поскольку "это не в его компетенции".
Но в компетенции российских властей. Для Кремля Цемах слишком важен, чтобы просто так отпускать его гулять на Донбасс.
К тому же тема обмена вполне согласуется с недавним заявлением призидента РФ Владимира Путина.
"Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений", - заявил глава РФ.
Напомним, украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО.