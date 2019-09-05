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Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ

14:30
Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ - фото 1
Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ

Боевик Владимир Цемах, замешанный в гибели MH17, отправится в "ЛДНР".

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на прокурора Олега Пересаду.

"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники" , - заявил юрист.

Что касается выдачи Цемаха России, Пересада ничего сообщить не смог, поскольку "это не в его компетенции".

Но в компетенции российских властей. Для Кремля Цемах слишком важен, чтобы просто так отпускать его гулять на Донбасс.

К тому же тема обмена вполне согласуется с недавним заявлением призидента РФ Владимира Путина.

"Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений", - заявил глава РФ.

Напомним, украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО.

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Владимир Цемах Расследование MH17 ДНР Новости Украина
Громадське
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