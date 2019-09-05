Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ

Куда денется Цемах ? Прокурор дал ответ

Боевик Владимир Цемах, замешанный в гибели MH17, отправится в "ЛДНР".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на прокурора Олега Пересаду.

"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники" , - заявил юрист.

Что касается выдачи Цемаха России, Пересада ничего сообщить не смог, поскольку "это не в его компетенции".

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY — hromadske (@HromadskeUA) 5 вересня 2019 р.

Но в компетенции российских властей. Для Кремля Цемах слишком важен, чтобы просто так отпускать его гулять на Донбасс.

К тому же тема обмена вполне согласуется с недавним заявлением призидента РФ Владимира Путина.

"Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений", - заявил глава РФ.

Напомним, украинский суд отпустил Цемаха. Он замешан в гибели MH17 - ФОТО, ВИДЕО.