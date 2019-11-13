В ОПУ отстранили взяточницу Кондзелю – СМИ

В ОПУ отстранили взяточницу Кондзелю – СМИ

Намедни агенты НАБУ задержали одну из начальниц ОПУ Светлану Кондзелю. У Зеленского действия правоохранителей одобрили и поспешили отстранить от работы оскандалившуюся чиновницу.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

"Ее отстранили", - заявил источник и добавил, что отстранение Кондзели связано с мошенническим завладением 150 тыс. долл. и расследованием НАБУ.

Напомним, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали главу департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю. Чиновницу подозревают в завладении 150 тыс. долл. (по данным БЕЗ ТАБУ – 300 тыс. долл.).

Светлана Кондзеля

На данный момент директор департамента Офиса Президента пребывает в месте задержания. Следователи готовятся сообщить ей о подозрении.

Вместе с Кондзелей по делу проходит целая плеяда топ-чиновников, в том числе и экс-замминистра культуры Александра Губина. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, 150 тыс. за "дружбу" Зеленского: ГПУ поймала хитрого жулика - ФОТО.