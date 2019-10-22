150 тыс. за "дружбу" Зеленского: ГПУ поймала хитрого жулика - ФОТО

150 тыс. за "дружбу" Зеленского: ГПУ поймала хитрого жулика

ГПУ и Нацполиция задержала жулика, предлагавшего "связи" с ОП за 150 тыс. долл.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным источника, незадачливый жулик пытался выманить 150 тыс. долл у одного из кандидатов на пост главы райадминистрации за "связи" с Банковой. На момент задержания преступник успел получить 30 тыс. евро.

О личности и роде занятий правонарушителя пока ничего не сообщается.

Отметим, что в Офисе Президента уже отреагировали на инцидент и заявили, что "времена взяток прошли" и всех виновных будут наказывать "по закону".

Напомним, что ранее Андрей Богдан ополчился на соратника Кличко Сергея Майзеля. Причиной негодования политика стала одна из публикаций в фейковом СМИ. В заказном материале утверждалось, что киевский чиновник собирает дань со столичных киосков от имени главы ОП. Майзель ответил на обвинения. Больше об этом читайте здесь.