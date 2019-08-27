Богдан оправдался за "рэкет киосков" - ФОТО

Богдан оправдался за "рэкет киосков" - ФОТО

Намедни в сети появилась информация о том, что один из соратников Кличко Сергей Майзель собирает дань со столичных киосков. От имени Андрея Богдана. Тот услышал об этом и дал ответ.

"Ребята этот «черт» не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ ну или вломить люлей. Репост))))", - написал политик в Facebook.

Отреагировали ли на просьбу следователи, неизвестно. Сергей Майзель также молчит. Однако не молчат комментаторы. В частности, юрист Михаил Шнайдер, ссылаясь на упомянутый материал, написал следующее:

"Сергей, который является депутатом Киевсовета от БПП, систематически "Обилечивает" владельцев киосков на Троещине, прикрываясь фамилией главы офиса Президента. А теперь ВНИМАНИЕ. Общая сумма, которую ежемесячно должны заплатить собственники тех самых киосков, составляет... более ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН".

Получит ли эта история продолжение? Скорее да, чем нет, ведь не за горами вероятная смена мэра столицы. А подобная (правдивая или нет) информация - это очень хороший козырь для противников Кличко.

Напомним, Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ.