Владимир Зеленский война на Донбассе Андрей Богдан

Богдан оправдался за "рэкет киосков" - ФОТО

14:21
Богдан оправдался за "рэкет киосков" - ФОТО - фото 1
Богдан оправдался за "рэкет киосков" - ФОТО

Намедни в сети появилась информация о том, что один из соратников Кличко Сергей Майзель собирает дань со столичных киосков. От имени Андрея Богдана. Тот услышал об этом и дал ответ.

"Только Мальдивы": у Зеленского заступились за Богдана

"Ребята этот «черт» не имеет ко мне никакого отношения. Просьба напишите заявление в НАБУ ну или вломить люлей. Репост))))", - написал политик в Facebook.

Богдан оправдался за 'рэкет киосков' - ФОТО - фото 186593

Отреагировали ли на просьбу следователи, неизвестно. Сергей Майзель также молчит. Однако не молчат комментаторы. В частности, юрист Михаил Шнайдер, ссылаясь на упомянутый материал, написал следующее:

"Сергей, который является депутатом Киевсовета от БПП, систематически "Обилечивает" владельцев киосков на Троещине, прикрываясь фамилией главы офиса Президента. А теперь ВНИМАНИЕ. Общая сумма, которую ежемесячно должны заплатить собственники тех самых киосков, составляет... более ТРЕХ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН".

Богдан оправдался за 'рэкет киосков' - ФОТО - фото 186594

Получит ли эта история продолжение? Скорее да, чем нет, ведь не за горами вероятная смена мэра столицы. А подобная (правдивая или нет) информация - это очень хороший козырь для противников Кличко.

Напомним, Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Богдан КМДА Киев Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
СБУ заблокировала "Раду" - Парубий - фото 1
СБУ заблокировала "Раду" - Парубий
13:39
Зеленский избрал премьера. Кто же это? - фото 1
Зеленский избрал премьера. Кто же это?
12:52
Люди Януковича возглавят медицину. Активисты бьют тревогу - фото 1
Люди Януковича возглавят медицину. Активисты бьют тревогу
12:08
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...