300 тысяч долларов за должность: НАБУ накрыло подчиненную Богдана с подельниками

Светлана Кондзеля пыталась сорвать большой куш

Вечером во вторник, 12 ноября, детективы антикоррупционного бюро вместе с прокурорами САП и работниками СБУ взяли с поличным целую банду топ-чиновников.

Как сообщил источник Без Табу в антикоррупционных органах, одной из задержанных по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупно размере оказалась руководитель департамента Офиса президента Светлана Кондзеля.

Ее подельницей выступила бывшая заместительница министра культуры в 2011 году Александра Губина.

По данным следствия, подчиненная Богдана вместе с другими участниками организованной группы требовали от претендента на должность заместителя главы "Нафтогаза" 300 тысяч долларов.

При передаче первой половины суммы злоумышленников задержали с поличным.

Следственно-оперативные действия у Кондзели закончились сегодня около 8 утра.

Что именно нашли и изъяли у сотрудницы Офиса президента оперативники кроме 150 тысяч долларов взятки, неизвестно. Впрочем, есть информация, что у неё обнаружили и другие богатства, полученные преступным путём. С учетом суммы взятки и абсолютно нищенской е-декларации, это и не удивительно. За прошлый год чиновница внесла в отчет о доходах квартиру в Крюковщине под Киевом крохотную кладовку, а таже часть квартиры во Львове. Муж-предприниматель сотрудницы ОПУ владеет квартирой в Ивановке под Киевом, а также земельным участком там же. Машина у супругов одна на двоих - Renault Latitude 2011 года выпуска.

За 2018-й год доход Кондзели был очень скромным - 258 тысяч гривен зарплаты. Наличных или счетов в банке у нее официально нет.

Исходя из того, что уголовное дело открыто не по факту мошенничества, можно сделать вывод, что вымогательницы на самом деле могли самостоятельно содействовать назначению соискателя на должность, или же у них были подельники соответствующего уровня.

В данный момент директор департамента Офиса президента задержана. Следователи готовятся сообщить ей о подозрении.

Что касается Губиной, то ее имя хорошо известно страдам порядка. Экс-заместительница Михаила Кулиняка фигурировала в уголовном деле о шантаже друга Мики Фаталова Артура Мхитаряна. Того самого, которому недавно обеспечивали "доступ к телу" Алексея Гончарука.