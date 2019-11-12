Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно?

Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно?

Сотрудники НАБУ задержали главу департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю. Чиновницу подозревают в завладении 150 тыс. долл.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, Кондзеля будто бы требовала 150 тыс. долларов за содействие в трудоустройстве в "Нафтогаз".

Светлана Кондзеля

Задержание сотрудницы уже подтвердили в Офисе Президента.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - заявили в ОПУ.

Отметим, что чиновница является настоящим "ветераном" Администрации Президента. Кондзеля работала в структурах учреждения с 2009 г. (по данным ОП, с 2005 г.).

Напомним, что ранее Андрей Богдан ополчился на соратника Кличко Сергея Майзеля. Причиной негодования политика стала одна из публикаций в фейковом СМИ. В заказном материале утверждалось, что киевский чиновник собирает дань со столичных киосков от имени главы ОП. Майзель ответил на обвинения. Больше об этом читайте здесь.