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Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно?

Вчера, 23:00
Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно? - фото 1
Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно?

Сотрудники НАБУ задержали главу департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПУ Светлану Кондзелю. Чиновницу подозревают в завладении 150 тыс. долл.

150 тыс. за "дружбу" Зеленского: ГПУ поймала хитрого жулика - ФОТО

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, Кондзеля будто бы требовала 150 тыс. долларов за содействие в трудоустройстве в "Нафтогаз".

Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно? - фото 191136

Светлана Кондзеля

Задержание сотрудницы уже подтвердили в Офисе Президента.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - заявили в ОПУ.

Шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно? - фото 191133

Отметим, что чиновница является настоящим "ветераном" Администрации Президента. Кондзеля работала в структурах учреждения с 2009 г. (по данным ОП, с 2005 г.).

Напомним, что ранее Андрей Богдан ополчился на соратника Кличко Сергея Майзеля. Причиной негодования политика стала одна из публикаций в фейковом СМИ. В заказном материале утверждалось, что киевский чиновник собирает дань со столичных киосков от имени главы ОП. Майзель ответил на обвинения. Больше об этом читайте здесь.

 

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Офис Президента НАБУ Коррупция Новости Украина
Украинские новости
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