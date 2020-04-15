В ОБСЕ заявили о договоренности с "ДНР" и "ЛНР" об обмене боевиков на заложников

Обмен пленными должен состояться на до этих выходных

Украина намерена отпустить убийц и бандитов для освобождения похищенных путинскими террористами людей в ближайшие дни. Договоренностей об обмене достигли стороны в рамках переговоров в Трехсторонней контактной группе.

В среду, 15 апреля, спецпредставитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ и Украине Хайди Грау заявила о предстоящем обмене пленных до Пасхи.

По словам дипломата, детали освобождения террористов и заложников уже согласованы.

- Принципиальное решение уже достигнуто рабочей группой ТКК по гуманитарным вопросам с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, - отметила Грау. - Взаимное освобождение и обмен должны пройти в определенное время перед прасовлавной Пасхой.

Известна и предварительная дата обмена - 17 апреля. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, освобожденных обяжут пройти 14-дневную обсервацию для недопущения распространения китайского коронавирус. Скольких пребывающих в неволе боевиков намерены выпустить и передать террористам, неизвестно. Как не ясно и точное количество украинцев, которых согласятся освободить путинские преступники.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.