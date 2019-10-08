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В ОБСЕ не смогли ответить, чей Крым

20:20
В ОБСЕ не смогли ответить, чей Крым - фото 1
В ОБСЕ не смогли ответить, чей Крым

Спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Марти Сайдик не смог дать оценку действиям России в 2014 г.

"Не буду!" Винник отказался отвечать, чей Крым - ВИДЕО

Инцидент произошёл на международной конференции Salzburg Europe Summit.

Отвечая на вопрос, была ли ошибкой аннексия Крыма, Сайдик отказался выражать свою позицию по данному вопросу, поскольку это не его сфера.

"Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я выйду на пенсию, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и ее", – заявил Сайдик.

Напомним, что представитель ОБСЕ Мартин Сайдик является одним из тех лиц, которые поставили свою подпись на документе с текстом формулы Штайнмайера. Правда, потом оказалась, что единого документа не существует. Почему? Ответ узнаете здесь.

Напомним, Россия сорвет "нормандский формат".

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