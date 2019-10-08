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Россия сорвет "нормандский формат" – Пристайко

15:40
Россия сорвет Нормандский формат – Пристайко - фото 1
Россия сорвет Нормандский формат – Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия готова сорвать встречу в "нормандском формате".

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Об этом дипломат рассказал в эфире шоу "Свобода слова".

"На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. По меньшей мере за это время встреча откладывается дальше и дальше. Первый раз слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами", - отметил политик.

В Кремле услышали заявление Пристайко и поспешили отреагировать. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова Россия наоборот за проведение долгожданной встречи.

"Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - заявил Песков.

Напомним, что 7 октября 2019 г. из-за обстрелов боевиков сорвался отвод войск по линии Петровское и Золотое. В ответ на провокации украинская сторона заявила, что готова подождать еще 7 дней до новой попытки урегулирования ситуации. Иначе ВСУ вынуждены будут принять меры.

 
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