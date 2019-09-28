"Не буду!" Винник отказался отвечать, чей Крым
"Не буду!" Винник отказался отвечать, чей Крым
Украинский певец Олег Винник попал в очередной скандал и отказался говорить "Кому принадлежит Крым".
Инцидент возник во время передачи “Окна-новости”.
Получив конкретный вопрос, Винник отказался давать такой же ответ.
“Я не буду ничего делить, не буду говорить, чей Крым … Мне кажется, что сегодня вообще об этом говорить, уже не только …, я бы сказал не нужно, это ничего не дает. Когда ты кричишь “наш Крым”, а он не наш на сегодняшний день … Ну мы имеем, что мы имеем. Правильно? Есть факт. И мы будем кричать, что наш? Почему же?”, - сказал певец.
Напомним, что ранее Олег Винник принял участие в российском флешмобе "против войны". ВИДЕО по ссылке.
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