В Нежине отец изрезал маленького сынишку. И проткнул себя ножом

В Нежине отец изрезал маленького сынишку. И проткнул себя ножом

В воскресенье, 24 ноября, в Нежине Черниговской области отец изрезал 5-летнего сына и проткнул свою грудь ножом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка", - говорится в сообщении.

Горе-отца и ребенка госпитализировали. У пострадавших диагностировали ранение груди и подвергли операции.

По факту ЧП открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 121 УКУ Умышленное тяжкое телесное повреждение). Преступнику, ранившего себя и ребенка, грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 24 ноября в Ужгороде агрессивный мужчина пырнул ножом полицейского. Теперь ему очень не повезет.