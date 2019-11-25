Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

В Нежине отец изрезал маленького сынишку. И проткнул себя ножом

16:30
В Нежине отец изрезал маленького сынишку. И проткнул себя ножом - фото 1
В Нежине отец изрезал маленького сынишку. И проткнул себя ножом

В воскресенье, 24 ноября, в Нежине Черниговской области отец изрезал 5-летнего сына и проткнул свою грудь ножом.

Прямо в сердце: В Запорожье пырнули ножом активистку – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка", - говорится в сообщении.

Горе-отца и ребенка госпитализировали. У пострадавших диагностировали ранение груди и подвергли операции.

По факту ЧП открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 121 УКУ Умышленное тяжкое телесное повреждение). Преступнику, ранившего себя и ребенка, грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 24 ноября в Ужгороде агрессивный мужчина пырнул ножом полицейского. Теперь ему очень не повезет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
нож Нежин Черниговская область Национальная полиция Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос - фото 1
Рейтинг Команды Зе еле дотягивает до рояля – опрос
14:30
Кнопкодавству быть: Слуга народа не дала денег на сенсорную кнопку - фото 1
Кнопкодавству быть: "Слуга народа" не дала денег на сенсорную кнопку
13:30
МТС Vodafone продали азербайджанцам. Что изменится? - фото 1
Vodafone продали азербайджанцам. Что изменится?
11:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22 ноября, 09:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...