В Ужгороде полицейского пырнули ножом, преступнику очень не повезет

В Ужгороде полицейского пырнули ножом, преступнику очень не повезет

В воскресенье, 24 ноября, в Ужгороде агрессивный мужчина пырнул ножом полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как передает источник, около 23:30 поступил вызов о домашнем насилии. На место ЧП выехали правоохранители и попытались урезонить разбушевавшегося мужчину. Однако тот успокаиваться не хотел.

"Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом в руках угрожал убийством. При его задержании работник полиции получил ножевое ранение пальца", - заявили в полиции.

По факту преступления открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 345 УКУ). Правонарушителю грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Напомним, боевики "ЛНР" в Горловке пырнули ножом пенсионера.