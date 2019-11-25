В Ужгороде полицейского пырнули ножом, преступнику очень не повезет
В Ужгороде полицейского пырнули ножом, преступнику очень не повезет
В воскресенье, 24 ноября, в Ужгороде агрессивный мужчина пырнул ножом полицейского.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как передает источник, около 23:30 поступил вызов о домашнем насилии. На место ЧП выехали правоохранители и попытались урезонить разбушевавшегося мужчину. Однако тот успокаиваться не хотел.
"Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом в руках угрожал убийством. При его задержании работник полиции получил ножевое ранение пальца", - заявили в полиции.
По факту преступления открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 345 УКУ). Правонарушителю грозит срок до 5 лет лишения свободы.
Напомним, боевики "ЛНР" в Горловке пырнули ножом пенсионера.
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