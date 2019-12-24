В "Нафтогазе" признали факт огромного риска в новом контракте с Россией

Витренко приходится надеяться на добросовестность русских

Российские террористы могут отказаться от поставок газа в Европу через Украину, когда наша страна уже откажется от почти выигранных миллиардных исков к "Газпрому". В таком случае наша страна окажется в крайне сложном положении.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признался, что российская сторона может жесточайшим образом "нагнуть" нашу страну благодаря подписанию газового контракта в существующей форме.

По словам топ-чиновника, для сохранения транзита топлива через наши ГТС, придется отказываться от международных исков.

- Если после отзыва наших требований из международных судов транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск. Поэтому Украина работает над системой договоров, которые смогут минимизировать потери.

Комментируя возможные провалы, Витренко заявил, что остается лишь надеяться на "добросовестную работу всех сторон". Примечательно, что ранее глава "Нафтогаза" прямо утверждал, что "ничего не обходилось нашей стране дороже, чем "дешевый российский газ".

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе. При этом наша страна должна потерять 12 миллиардов долларов из-за отказа от исков, а также терять около 3 миллиардов в год из-за предусмотренного снижения объема прокачки газа. Взамен "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 3 миллиарда у.е, которые должен по решению Стокгольмского арбитража.