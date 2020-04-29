В МОЗ снова заявили о падении количества заболевших коронавирусом

Чем громче власти говорят о завершении карантина, тем меньше становится количество зараженных

С момента, когда власти заговорили о необходимости выходить из карантинного режима и даже предоставили планы по ускоренному снятию ограничительных мер, статистика новых заражений китайским коронавирусом от Центра общественного здоровья неминуемо поползла вниз.

Вот уже третий день подряд, как официальные данные в Украине свидетельствуют о том, что пандемия якобы отступает. Однако при отстутствии массово проводимых властями тестов к таким выводам приходить вообще не следует, ведь реальной картины без них не узнать.

Тем не менее, при заниженных в невесть сколько раз цифрах Кабмин и строит планы по выходу из карантина, а фиксация новых случаев инфицирования, вполне возможно, подгоняется под нужные политикам даты.

"В Украине зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев", - отметили сегодня утром в минздраве.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.