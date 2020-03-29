В МОЗ объявили о внедрении клинической сортировки пациентов

Врачи будут избирательно класть в больницу заболевших коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вслух признал, что в рамках противодействия пандемии коронавируса при неминуемом наплыве пациентов в больницы медикам придется принимать решение о том, кого из нуждающихся госпитализировать, а кого - нет.

Непопулярная мера, которую традиционно используют военные в условиях боевых действий, в ближайшее время станет реальностью для нашей гражданской медицины.

Поскольку спасать всех зараженных коронавирусом с осложнениями врачи явно не смогут, им придется выявлять среди поступающих пациентов тех, чье состояние среднее и тяжелое.

По словам замглавы минздрава Виктора Ляшко, внедрение клинической сортировки уже рассматривают. Правда, это не означает не оказание помощи тяжело больным зараженным, как то делают в Италии для гарантированного спасения "легких" пациентов. Пока речь идет только о госпитализации:

- Мы также предполагаем внедрения клинической сортировки, то есть класть в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным наблюдением, - подчеркнул главный санитарный врач. - Мы рекомендуем усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому.

Напомним, по данным медиков, по состоянию на 10:00 воскресенья в Украине 418 официально признанных заболевших. Девять случаев закончились летально, пять человек выздоровели.

Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.