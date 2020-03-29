Гео Лерос заболел и потратил редчайший тест на коронавирус

Гео Лерос выбил для себя ПЦР тестирование

После того, как вчера нардепу Анне Скороход провели ПЦР-тест на COVID-19 лишь на основании потери обоняния, медики стали тестировать и остальных парламентариев. Само собой, не по тем протоколам МОЗ, которые используют для смертных украинцев.

Судя по всему, глава минздрава Илья Емец внедрил в ведомство новую классификацию больных. Людей преклонного возраста министр обозначил "трупиками", на представителей других возрастных категорий подзабил, а также внедрил в отечественную медицину принципы лечения нардепов.

Ведь ранее власть имущие в государственные клиники вообще не заходили. Теперь же им предстоит вкусить все прелести созданной ими же медицины. И в их мире протоколы врачей выглядят совсем не так, как для рядовых людей.

Так, вчера изгнанной из "Слуг народа" Анне Скороход сделали тесты на коронавирус только на основании потери чувствительности к запахам. В то же время украинцам такие анализы проводят лишь по факту появления серьезных симптомов, нескольких подряд положительных экспресс-тестов и так далее. Редчайший ПЦР-тест прошел и контактировавший со своей коллегой Гео Лерос, который также как и она попал в опалу Зеленского.

На своей странице в Facebook парламентарий отчитался о прохождении анализов, выявивших у него не китайский коронавирус, а ОРВИ и трахеобронхит.

При этом в посте перед этим нардеп рассказывал о том, как медики игнорируют необходимость тестирования реально больных людей.

Теперь же Лерос решил укрыться от принятия законов антиколомойского в самоизоляции, что очень удобно для всех без исключения "Слуг народа", которым нужно голосовать за неудобный для олигарха документ, который нужен Украине для получения кредита МВФ и избежания дефолта.

Напомним, по данным медиков, по состоянию на 10:00 воскресенья в Украине 418 официально признанных заболевших. Девять случаев закончились летально, пять человек выздоровели.

Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.