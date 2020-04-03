В МОЗ назвали количество зараженных, которые лежат на искусственной вентиляции легких

На зараженных коронавирусом аппаратов искусственной вентиляции легких пока хватает

От атипичной пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, страдает 477 из 942 человек, у которых медики подтвердили диагноз. 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В пятницу, 3 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отчитался о состоянии пациентов, которых госпитализировали с заражением COVID-19.

По словам замминистра здравоохранения, в данный момент получают амбулаторное лечение от симптомов болезни 477 человек, то есть чуть больше половины от общего числа заболевших.

- Среди пребывающих в больницах 25 детей. Искуственная вентиляция легких проводится 16 пациентам. У них тяжелое течение коронавирусной болезни, - подчеркнул чиновник.

В то же время медики не в состоянии даже следовать протоколам МОЗ, поскольку утвержденные для лечения препараты как минимум в регионы до сих пор не поступили. Таблетки "Плаквенил", которые население и спекулянты разгребли в ходе коронавирусной паники, в большинстве медицинских учреждений отсутствуют, а поставки по больницам остаются заблокированными на складах минздрава из-за отсутствия подписи главы ведомства.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 942 человека. 23 заболевших умерли, а 19 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.